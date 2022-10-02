ЗСУ звільнили Торське у Донецькій області [ Редагувати ]
Станом на неділю, 2 жовтня, сили ЗСУ деокупували село Торське у Донецькій області. Воно знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Наші підрозділи вже взяли село Торське дорогою до Кремінної.
Череватий додав, що українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, що намагаються закріпитися у Кремінній.
по темі
Станом на неділю, 2 жовтня, українські захисники деокупували два населені пункти у Донецькій області
Успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами
У неділю, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США
Українські військові звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських загарбників
Український прапор уже в Лимані Донецької області
Міністерство оборони росії повідомило, що через загрозу оточення "союзні війська були відведені з Червоного Лимана на вигідніші рубежі". Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону заявив, що ЗСУ вже в Лимані, у місті тривають бої