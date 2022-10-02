Станом на неділю, 2 жовтня, сили ЗСУ деокупували село Торське у Донецькій області. Воно знаходиться за 22 кілометри від Кремінної у Луганській області. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Наші підрозділи вже взяли село Торське дорогою до Кремінної.

Череватий додав, що українські військові обстрілюють з артилерії підрозділи окупаційних військ, що намагаються закріпитися у Кремінній.