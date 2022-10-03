Під Одесою з'явиться … "Трояндове королівство"! Ні: це не сюжет якоїсь дивовижної казки. Таку назви отримав проєкт, з яким місцеве село Трояндове виграло конкурс "Неймовірні села України 2022".

Тепер частково за грантові кошти, частково власними ресурсами - переможці будуватимуть у себе справжній трояндовий рай. Місцеві жителі сподіваються, що перемога в такому проекті допоможе покращити життя в селі. Яким чином - розкажуть наші кореспонденти.

У селі Трояндове - троянди на кожному кроці! Вже півстоліття ці квіти тут вирощують у великих масштабах, а саджанці семисот сортів розсилають по всій країні… Олександр раніше працював …зварювальником, але кілька років тому любов до троянд перемогла. Тепер на своєму полі чоловік вирощує десять тисяч кущів - і для нього це не просто бізнес.

Олександр Бондаренко, агропідприємець:

Треба рослину любити, а якщо зацікавленість в тому, щоб просто гроші колотити, то толку не буде. Да, да, да: романтики - особливо коли сорок градусів спеки, сидиш на пеклі і розмножуєш троянди - оце романтика, ха-ха-ха!

Цього року дванадцять трояндарів села об'єдналися, розробили проєкт сільгоспкооперативу "Трояндове королівство", подали його на конкурс "Неймовірні села України" та несподівано для себе посіли …перше місце. Тепер це дозволить отримати грантові кошти від уряду Нідерландів. Проєкт, зокрема, передбачає створення переробного виробництва: з трояндових пелюсток робитимут варення, чаї, мило, креми та ще безліч іншого.

Ольга Чеботарьова, агропідприємець:

Ми хочемо перейти на інтернет: мати сайт, мати бренд. Плануємо купити обладнання для того, щоб обробляти це все, а також у нас є в планах виробляти цю продукцію із пелюсток троянд, тому що дуже багато вирощуємо запашні троянди, які можуть використовуватись в їжу, а також для косметики.

Але родзинкою проєкту має стати створення великого трояндового парку у селі. Для цього громада вже виділила земельну ділянку площею шість гектарів - це колишній пустир. Уже днями тут почнуть розчищати територію під майбутні алеї, а у листопаді висадять перші троянди. Це все - для залучення туристів: збудують і відповідну інфраструктуру.

Ольга Чеботарьова, староста Трояндівського старостинського округу :

Щоб людина могла приїхати не тільки полюбуватися красою, а могла і відпочити: це і кафе, це і якійсь атракціони, може, якійсь такі для дітей. Якійсь невеличкі такі лавки з сувенірною продукцією, щоб людина приїхала і запам'ятала наше село на все своє життя!

У громаді кажуть: це здоровий прагматизм: туристи активізують місцеве підприємництво, а це - додаткові надходження до бюджету та робочі місця.

Людмила Прокопечко, Доброславський селищний голова:

І ми знаємо, що закінчиться війна, ми переможемо в цій війні обов'язково - до нас приїдуть туристи, їх буде багато - тих людей, які захочуть відвідувати нашу країну і потрібно буде показати все, чим ми багаті, все те, що робить нас унікальними серед всіх націй, народностей світу. І тому ми сьогодні все це почали робити, щоб потім не бути в останніх рядах, ми маємо бути першими!

На презентації проєкту "Трояндове королівство" відвідувачів пригостили місцевими квітковими смаколиками.

Олена Камалова-Кутинець, гостя громади:

Наче десь в якомусь ресторані з якихось заморських продуктів! Так шо - супер!, супер. Гордість за те, що наш продукт може бути саме таким!

Своїми сподіваннями від проєкту поділилися і самі жителі громади - трояндарі.

Олександр Бондаренко, агропідприємець:

Сподівання, я думаю, село заживе, щоби молодь не виїжджала, будуть діти народжуватись - і буде продовжування!

Ольга Чеботарьова, агропідприємець:

Для мене, в першу чергу, парк повинен бути з науковим якимось уклоном. Для того, щоб люди сюди їхали не просто погуляти, а по справам своїм трояндовим, бо є фанати, є люди, які цим займаються, є і з Європи люди, які зацікавилися цим. Ну, будемо сподіватися!

Очікується, що перші результати роботи кооперативу можна буде побачити за два роки: саме стільки потрібно часу, щоб нові троянди зацвіли.