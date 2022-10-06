Ворог завдав масового ракетного удару по Запоріжжю: зруйновано будинки, під завалами люди (фото) [ Редагувати ]
Російська армія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю, є руйнування багатоповерхівок, під завалами перебувають люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники. Запоріжжя, сьогодні ми маємо триматися! Бережіть себе.
Секретар міськради Анатолій Куртєв додав і виклав фото:
Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам, в квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під‘їзди. Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей.
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