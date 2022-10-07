Рада призначила нового голову "Нацбанку" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада призначила нового очільника Національного банку України.
Посаду зайняв ексглава "Ощадбанку" Андрій Пишний.
Його кандидатуру підтримали 290 народних депутатів. Пишний на посаді глави НБУ замінив Кирила Шевченка, якого призначили у липні 2020 року.
Що відомо про нового главу НБУ?
- Андрій Пишний раніше працював у керівництві Укрексімбанку, а з 2014 року обіймав посаду голови правління Ощадбанку. За час його керівництва Ощадбанк модернізував відділення, запустив онлайн-банкінг, а також банк виграв позов проти російського Сбербанку для захисту своєї торгової марки.
- З 2007 по 2009 рік Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина".
- Після початку повномасштабної війни Пишний увійшов до міжнародної групи "Єрмака-Макфола" із розробки санкцій щодо Росії.
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