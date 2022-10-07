Добровільний військовий облік жінок: Рада підтримала законопроєкт з винятком [ Редагувати ]
У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про добровільний військовий облік жінок. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Проте обов'язковим буде облік для жінок-медиків.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.
При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.
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