На фронті загинув призер чемпіонату світу з плавання в ластах Дмитро Захарчук [ Редагувати ]
На фронті загинув чемпіон Європи з плавання в ластах Дмитро Захарчук. Про це повідомив Спортивний комітет України.
У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук - чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах і Майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять, герою!
Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер", був призером різних міжнародних турнірів, у тому числі - чемпіонату світу з плавання в ластах. З початку повномасштабного російського вторгнення спортсмен пішов захищати країну від загарбників.
Раніше стало відомо про загибель у боях під Авдіївкою майстра спорту з дзюдо, бронзового призера чемпіонату світу з бойового самбо Вадима Зеленюка.
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