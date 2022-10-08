На фронті загинув чемпіон Європи з плавання в ластах Дмитро Захарчук. Про це повідомив Спортивний комітет України.

У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук - чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах і Майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять, герою!

Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер", був призером різних міжнародних турнірів, у тому числі - чемпіонату світу з плавання в ластах. З початку повномасштабного російського вторгнення спортсмен пішов захищати країну від загарбників.

Раніше стало відомо про загибель у боях під Авдіївкою майстра спорту з дзюдо, бронзового призера чемпіонату світу з бойового самбо Вадима Зеленюка.