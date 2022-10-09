Міністерство оборони Киргизстану скасувало проведення на території країни командно-штабних навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братство - 2022". Про це у неділю повідомило агентство 24.kg.

Проведення навчань планувалося у місті Баликчі Іссик-Кульської області з 10 до 14 жовтня. Військові мали відпрацювати "забезпечення режиму припинення вогню". Причини скасування не уточнюються.

Навчання "миротворчих сил" ОДКБ "Непорушне братство" проводяться з 2012 року.

До організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Нагадаємо, Вірменія може вийти з ОДКБ через відсутність воєнної допомоги з боку партнерів на тлі збройного конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабаху.