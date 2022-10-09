Протести в Ірані: загинули майже 200 людей [ Редагувати ]
Під час масових протестів, що охопили Іран після смерті дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти. Про це повідомляє Reuters.
Неурядовій правозахисній організації "Iran Human Rights" заявив:
Щонайменше 185 людей, у тому числі щонайменше 19 дітей, загинули під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану.
Зазначається, що майже половина від загальної кількості людей загинула у провінціях Сістан і Белуджистан.
Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, включаючи США. Вони звинуватили озброєних дисидентів, серед іншого, у насильстві, яке, як повідомляється, призвело до загибелі щонайменше 20 співробітників сил безпеки.
Невідомо, чи пов'язана перестрілка з масовими антиурядовими протестами, які тривають в Ірані вже кілька тижнів. За цей період десятки людей загинули та сотні були затримані.
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