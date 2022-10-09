Під час масових протестів, що охопили Іран після смерті дівчини, яка була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти. Про це повідомляє Reuters.

Неурядовій правозахисній організації "Iran Human Rights" заявив:

Щонайменше 185 людей, у тому числі щонайменше 19 дітей, загинули під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану.

Зазначається, що майже половина від загальної кількості людей загинула у провінціях Сістан і Белуджистан.

Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, включаючи США. Вони звинуватили озброєних дисидентів, серед іншого, у насильстві, яке, як повідомляється, призвело до загибелі щонайменше 20 співробітників сил безпеки.

Невідомо, чи пов'язана перестрілка з масовими антиурядовими протестами, які тривають в Ірані вже кілька тижнів. За цей період десятки людей загинули та сотні були затримані.