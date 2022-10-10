У селі Горенка, це на Київщині, комунальники взялися за відновлення центрального водопостачання. Водогін там окупанти зруйнували ще на початку повномасштабного вторгнення. І щоб забезпечити людей водою - зараз згуртувалися волонтери та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про все розкаже Олена Логінова.

Робота комунальних служб місцевого водоканалу у селі Горенка на Київщині триває від самого ранку. Йде процес буріння.

Олена Логінова, кореспондентка:

На цій ділянці відбувається заміна старого трубопроводу. Прокладається ось така пластикова труба діаметром 160 міліметрів. Вона має довший строк експлуатації порівняно зі старою чавунною трубою.

Ігор Дорошевський, директор КП "Гостомельводотеплопостачання":

Проходить заміна водогону, який було пошкоджено внаслідок бойових дій рф, які відбувалися в цьому регіоні. Ви знаєте, що цей регіон Горенка,Гостомель - це перший, хто прийняв удар на себе.

Починають саме з Горенки. Адже в селі ще до повномасштабного вторгення близько 40% домогосподарств не мали центрального водопостачання, були проблеми і з каналізацією. Крім того мережі старі і зазнали значних ушкоджень внаслідок бойових дій.

Леонід Вінцевич, заступник начальника військово-цивільної адміністрації Гостомельської ОТГ:

Води централізованої як такої не було - були джерела. І були построєні комунікації ще за часів Чорнобильського часу - вони в результаті війни порушені.

В громаді збираються прокласти 12 км магістралі водопостачання. Ведуть воду з Києва. Комульнальники обіцяють, і потужність більшу, і якість кращу.

Ігор Дорошевський, директор КП "Гостомельводотеплопостачання":

Зараз ми укладаємо трубопроводи нового зразка вже європейського класу. Після цього як будуть протягнуті гілки цієї магістралі, буде зроблено перепідключення абонентів ті, шо були на цих магістралях, і це дасть можливість повністю реанімувати мережі, які зараз тут є.

Техніка, обладнання, матеріали - будівництво такого водогону - не з дешевих - 67 мільйонів гривень. Саме їх і надав місцевому бюджету Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сама б громада такий кошторис не потягнула. Спершу планують підключити 2500 абонентів.

Сергій Регеда, волонтер:

Люди живуть без води, без світла і вже достатьо довго, тому такі проекти з будівництва відновлення водопроводу систем водопостачання, вони дуже важливі. Наші волонтери-підприємці надали складські приміщення, які безкоштовно використовують "Гостомельтепловодопостачання" для зберігання техніки, зберігання труб і всього необхідного для цих робіт.

А це одна з центральних вулиць Горенки, яка найбільше постраждала від навали окупантів. І тут з комунікаціями величезні проблеми.

Олена Логінова, кореспондентка:

Цей будинок зазнав масованих артобстрілів ворога. Спалені вщент квартири, зруйновані мережі газо-, водо- таелектропостачання і каналізація. Але деякі мешканці все-таки залишаються тут жити.

Нас зустрічає пані Ганна і веде до своєї зруйнованої оселі.

Ганна, мешканка будинку:

Оце була моя кімната. В мене була 3-кімнатна квартира. Це кімната була і там через стєнку. Нічого не осталося. Це була в мене ванна - це туалет, це кухня, там два холодильники було, ну все, бачите, даже потолок потріскався.

Вернутися до своєї квартири жінка не може. Тож живе то у знайомих, то у друзів. Не позаздриш і її сусідам, їх житло хоч і вціліло, але жити в ньому - практично неможливо.

Олена, мешканка будинку:

З травня місяця ми вже тут не живемо, а виживаємо. У нас нема нічого - ні світла, ні газу, ні води.

Посеред вулиці перед будинком місцеві вимушені були розгорнули польову кухню.

Павло, мешканець будинку:

Набираєм водичку ...от на кострі готуємо, волонтери допомагають. Водичку брати он тут, 100 метрів там, побіг,включив виключатель, потім набрав, приніс - туди сюди, але це дуже незручно.

Їсти готують на кострі. Миють руки і посуд ось у такому імпровізованому умивальнику.

Як у туристів - стульчики зробили...оце бачите на шинах столік ... там діван якийсь, от таке. Тут ви з сусідами можете прийти разом поїсти? - Так так. - Опалення...холодно. Значить як 3 одіяла, 4 одіяла 5ть - і вперед... Побутові справи дуже кепські.

А за водою мешканцям будинку потрібно ходити з відрами до водонапірної вежі. Там набирають воду вже з артезіанської свердлови.

Олена, мешканка будинку:

Зараз дуєже холодно вже в квартирі. На 5-й поверх ношу воду. Готовлю кушать тут. Миємось - привозять МЧСніки воду. Ну вже місяць назад підключили башту, шоб чуть чуть ближче воду носить. А так ми вже півроку промучились, не тіки я одна, а тут є люди, де нема дітися.

Ще вежа, люди і зруйнований будинок.. Відновити роботу водонапірної вежі обіцяють вже наступного тижня. Подаватимуть воду напряму в квартири. А вже після закінчення робіт з будівництва нового водогону - усіх підключать до централізованого водопостачання. Але це станеться не раніше грудня.