Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T: коли чекати [ Редагувати ]
Найближчими днями Німеччина передасть Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-Т.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Spiegel.
Ракетні обстріли Києва і багатьох інших міст ясно показують, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи ППО. Найближчими днями перша з чотирьох сучасних систем ППО IRIS-T SLM буде готова забезпечити ефективний захист жителів України.
по темі
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що внаслідок масованої ворожої атаки на Дніпропетровську область четверо людей загинуло
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
В ніч на вівторок, 4 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську
Україна може отримати від Німеччини перші сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T
Зокрема, випущені ракети потрапили у об'єкти інфраструктури обласного центру