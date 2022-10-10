Спочатку газогони, тепер залізниця. В Європі - нова диверсія. Цього разу мішенню обрали залізничне сполучення в Німеччині. Що сталося? І чому німецькі генерали закликають уряд готуватися до нових атак по інфраструктурі? І чи причетна до цього росія? Відповіді має Тетяна Логунова.

"Потяг скасовано" - на вихідних такі оголошення з подивом побачили тисячі пасажирів на вокзалах Берліна, Гамбурга, Бремена, Ганновера та інших міст.

Ми хотіли їхати на тиждень в гори, у відпустку. І тут таке.

Нам треба в Амстердам. Зараз будемо шукати інший варіант.

Кілька годин залізничне сполучення на півночі країни було повністю паралізоване. Бо хтось пошкодив кабелі, необхідні для безпечного руху поїздів. І зробив це навмисно.

Фолькер Віссінг, міністр транспорту Німеччини:

Німецька залізниця зупинила рух міжміських, регіональних та вантажних потягів. Через диверсію у кабельній мережі. Кабелі, без яких неможливе функціонування залізниці, були навмисно перерізані.

Кабелі пошкодили у двох точках, які знаходяться на великій відстані одна від одної. Навіщо і хто це зробив - поки невідомо.

Фолькер Віссінг, міністр транспорту Німеччини:

Наразі ми не можемо нічого сказати ні про зловмисників, ні про їх мотиви. Це встановить слідство.

Розслідуванням інциденту займається кримінальна поліція. Розглядають усі версії. Серед них, і політичну - тобто, втручання іноземної держави. Як то, росії.

Тим часом, німецькі військові закликають уряд готуватися до нових загроз. А саме, до диверсій проти об'єктів інфраструктури та масштабних кібератак, які можуть паралізувати життя в країні. Такий тривожний прогноз озвучив генерал-лейтенант Карстен Броєр - керівник територіального командування Бундесверу. Це підрозділ, який відповідає за національну безпеку.

За словами генерала, координуватимуть атаки з закордону. Ну а мішенню може стати що завгодно - кожна трансформаторна вишка, трубопровід або електростанція. Охорону цих об'єктів, до речі, закликають посилити і політики. Після вибухів у Балтійському морі, які пошкодили газогони системи "Північний Потік".

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Звісно, критична інфраструктура є потенційною мішенню, але ж ми дізналися про це не вчора. Органи безпеки, спеціальні служби, урядовці та оператори цих об'єктів роблять все можливе, щоб їх захистити.

Тим часом, німці почали розслідування диверсії у Балтійському морі. В район данського острова Борнхольм, де вибухами пошкодило перший і другий "північні потоки", прибули два кораблі ВМС Німеччини. На борту - поліцейські, військові Бундесверу та водолази, які вже найближчим часом першими оглянуть підірвані труби.