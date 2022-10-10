Зеленський зустрівся з послом США через ракетні удари по Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США Бріджіт Брінк та заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
За словами дипломатів, Сполучені Штати засуджують російські удари по об'єктах інфраструктури України та мають намір притягнути росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в Україні.
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