Обмін полонених: звільнено 32 захисники України (фото) [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося звільнити 32 захисники України та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти.
Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі "Динамо" (Львів). Він воював за Україну, саме тут зустрів дівчину, у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.
Сьогодні також було звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.
Всі бійці зараз проходять медичний огляд, відновлюватимуться і незабаром побачать своїх рідних.
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