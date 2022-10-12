У середу, 12 жовтня, у Сумській області окупанти завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

Є, на жаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території росії по об'єктах інфраструктури. У Сумському та Шосткінському районах – аварійне відключення електроенергії.

Живицький зазначив, що графіки віялових відключень оприлюднять, щойно буде можливість скласти їх з технічного погляду.

Крім того, він розповів, що станом на ранок 12 жовтня в області без електропостачання залишалося 247 споживачів.