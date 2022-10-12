Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму $47 млн для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про військову допомогу для України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 жовтня. За її словами, загальний обсяг виділеної Канадою військової допомоги Києву з початку російського вторгнення перевищив $600 млн.

Новий пакет військової допомоги включає спорядження із запасів збройних сил Канади, включаючи 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО, підривники, зарядні пристрої, сумісні з гаубицями M777 ... додаткові спеціалізовані камери для безпілотників... послуги супутникового зв'язку, що надаються українським неурядовим організаціям, включаючи об'єкти критично важливої ​​інфраструктури.

Новий транш військової допомоги, серед іншого, також включає 400 тисяч одиниць зимового одягу на суму $15 млн.

Це критично важливе зимове спорядження включає куртки, штани, черевики та рукавички, які постачають канадські компанії.

Нагадаємо, Німеччина передасть для ЗСУ 100 тисяч одиниць зимової форми.