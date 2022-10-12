Канада передасть ЗСУ військову допомогу на $47 млн [ Редагувати ]
Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму $47 млн для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про військову допомогу для України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 жовтня. За її словами, загальний обсяг виділеної Канадою військової допомоги Києву з початку російського вторгнення перевищив $600 млн.
Новий пакет військової допомоги включає спорядження із запасів збройних сил Канади, включаючи 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО, підривники, зарядні пристрої, сумісні з гаубицями M777 ... додаткові спеціалізовані камери для безпілотників... послуги супутникового зв'язку, що надаються українським неурядовим організаціям, включаючи об'єкти критично важливої інфраструктури.
Новий транш військової допомоги, серед іншого, також включає 400 тисяч одиниць зимового одягу на суму $15 млн.
Це критично важливе зимове спорядження включає куртки, штани, черевики та рукавички, які постачають канадські компанії.
Нагадаємо, Німеччина передасть для ЗСУ 100 тисяч одиниць зимової форми.
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