Канада розширила список санкцій проти росії: подробиці [ Редагувати ]
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Канада запровадили нові санкції проти росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".
Про це повідомляє уряд Канади.
Канада розширила санкції щодо рф, внісши до списків 43 нових прізвища.
В перелік потрапив колишній Святогірський міський голова Володимир Бандура, який перейшов на бік окупантів. Під обмеження потрапив "голова тимчасової адміністрації Бердянська та Бердянського району" Олександр Сауленко.
Також Канада запровадила санкції проти Єлизавети Пєскової, яка є дочкою прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова. Санкції були введені проти Кирила Малофєєва, який є сином Костянтина Малофєєва, голови ради директорів групи компаній "Царгород", заступник Глави всесвітнього російського народного собору.
Обмеження торкнулись і членів родини глави російської держкорпорації ВЕБ Ігоря Шувалова.
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