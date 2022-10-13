Британія передасть Україні ракети для NASAMS [ Редагувати ]
Уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS. Про це повідомляє Euronews.
Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.
Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.
Останні невибіркові удари росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну.
NASAMS є пересувним зенітно-ракетним комплексом, призначеним для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
Комплекс розроблено норвезькою компанією Kongsberg. NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM наземного базування дальністю до 25 км та висотою польоту до 16 км.
по темі
Що стоїть за масованими обстрілами об'єктів інфраструктури та цивільних мішеней в Україні? Яка справжня мета цієї ескалації? Думки провідних аналітиків Великої Британії зібрала наша Світлана Чернецька у Лондоні.
Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс твердо налаштована відвідати Україну якомога швидше
Офіційний Київ закликав США про поставки винищувачів F-15 та F-16, зенітно-ракетних комплексів NASAMS і ракет ATACMS із дальністю застосування понад 300 км. Відповідне прохання у листі до Конгресу озвучив голова Верховної ради Руслан Стефанчук.
Для росії "червоною лінією" стануть постачання Україні далекобійних чи більш потужних засобів ураження. Про це заявив директор другого департаменту СНД МЗС росії Олексій Поліщук
Німеччина пообіцяла передати Україні 100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою". Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт