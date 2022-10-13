Уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS. Про це повідомляє Euronews.

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.

Останні невибіркові удари росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну.

NASAMS є пересувним зенітно-ракетним комплексом, призначеним для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Комплекс розроблено норвезькою компанією Kongsberg. NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM наземного базування дальністю до 25 км та висотою польоту до 16 км.