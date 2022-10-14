Комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, яку Україні передала Німеччина, вже працює на південному напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку... IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS або Patriot.

Речник Повітряних сил додав, що NASAMS уже захищає небо у 12 країнах.

З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США.

За словами речника ПС ЗСУ, сьогодні вже багато країн погодилися допомогти саме засобами ППО.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Нагадаємо, після ракетного терору рашистів 10 жовтня Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T (першу з чотирьох), а США пообіцяли прискорити постачання системи ППО NASAMS.