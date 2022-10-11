У Байдена пообіцяли прискорити постачання систем ППО NASAMS в Україну [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони NASAMS для українських військових.
Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"США добиватимуться відправки в Україну сучасних систем ППО NASAMS настільки швидко, наскільки це можливо", - заявив Кірбі.
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Офіційний Київ закликав США про поставки винищувачів F-15 та F-16, зенітно-ракетних комплексів NASAMS і ракет ATACMS із дальністю застосування понад 300 км. Відповідне прохання у листі до Конгресу озвучив голова Верховної ради Руслан Стефанчук.