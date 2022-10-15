Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 15 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 64700 (+400);
- танків - 2524 (+3);
- бойових броньованих машин - 5179 (+7);
- артилерійських систем - 1582 (+16);
- РСЗВ - 365 (+3);
- засоби ППО - 186 (+0);
- літаків - 268 (+0);
- вертольотів - 242 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);
- крилаті ракети - 316 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7);
- спеціальна техніка - 142 (+0).
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