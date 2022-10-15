В ніч з 14 на 15 жовтня сили ППО знищили 7 російських цілей - шість дронів-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер. Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

Дві - на півдні країни, знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил: дрон-камікадзе Shahed-136 та ударний гелікоптер.

Крім цього, на східному напрямку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів і два гелікоптери. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.