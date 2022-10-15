Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу [ Редагувати ]
Джерело: DW
Європейський союз треба реформувати, а також поступово скасувати принцип одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці.
Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Єдиний Європейський союз, що складається з 27, 30, 36 держав, у якому проживає понад 500 млн вільних та рівноправних громадян, може ще більше посилити свою вагу у цьому світі", - заявив канцлер.
Шольц закликав до скоординованих закупівель зброї та обладнання, створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та справжньої штаб-квартири Євросоюзу для європейських збройних сил.
Також Шольц виступив за реформування та розширення Європейського союзу, закликавши до поступового скасування принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика. Як зазначив канцлер ФРН, не слід також упускати з уваги занепокоєння малих держав-членів. У резолюції конгрес висловився серед іншого за подальшу підтримку України, включаючи військову, та подальші санкції проти Росії.
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