У окупантів немає перспектив: Зеленський розповів про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
В останні дні продовжуються активні бойові дії на різних напрямках. Найважча ситуація зберігається на Бахмутському напрямі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині, найважча – Бахмутський напрямок. Як і попередні дні – тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них не має перспектив", - наголосив глава держави.
За його словами, кого б росіяни не кинули воювати проти українських військових, це для них завершиться лише поразкою.
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