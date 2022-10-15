"Сто тисяч загиблих росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись" - Зеленський [ Редагувати ]
Загибель навіть ста тисяч росіян не змусить владу рф задуматись про необхідність закінчення війни проти України.
Як повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що загальні втрати російської армії тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Президент підкреслив, що стільки росіян віддали своє життя за можливість "купки людей у Кремлі ігнорувати реальність".
"І по тому, як триває російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись", - сказав він.
Зеленський зазначив, що шлях до миру прокладають реальні перемоги України та реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу - захист санкціями і допомогою Україні. Тільки повне витіснення загарбників з українських територій й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста наближає настання миру.
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