Невідомий 15 жовтня відкрив стрілянину в одній із військових частин Білгородської області росії.

Про це повідомляє в Telegram Baza.

За попередніми даними, внаслідок події є загиблі та поранені.

Пізніше у Міноборони рф підтвердили стрілянину у військовій частині. За офіційною версією, на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт.

На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців.

За деякими даними, стрілянину з кулеметів відкрили таджики. Конфлікт на полігоні стався на ґрунті релігії.