У Білгородській області рф у військовій частині сталася стрілянина [ Редагувати ]
Невідомий 15 жовтня відкрив стрілянину в одній із військових частин Білгородської області росії.
Про це повідомляє в Telegram Baza.
За попередніми даними, внаслідок події є загиблі та поранені.
Пізніше у Міноборони рф підтвердили стрілянину у військовій частині. За офіційною версією, на полігоні Західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт.
На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців.
За деякими даними, стрілянину з кулеметів відкрили таджики. Конфлікт на полігоні стався на ґрунті релігії.
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Зокрема, росіяни намагаються зрівняти із землею деокуповані села Луганщини. Звільнені населені пункти вони обстрілюють з усіх видів озброєння.
За даними американського Інституту дослідження війни, ворог ймовірно перекинув на окуповані території іранських військовослужбовців, які вчать російських солдат вправлятися з цими безпілотниками.
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