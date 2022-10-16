У Тегерані почалася пожежа у в'язниці Евін, в якій утримують політичних в'язнів і осіб з подвійним громадянством. Про це повідомляє Reuters.

На відеозаписах з місця події чути звуки пострілів, принаймні чотири вибухи та сигнал тривоги. Після цього над в'язницею піднявся дим. Державні ЗМІ Ірану припускають, що у в'язниці відбуваються заворушення через "злочинні елементи".

В'язниця Евін була відкрита у 1972 році. Після Ісламської революції в 1979 році вона почала використовуватися для утримання політичних ув'язнених. Один із корпусів установи отримав прізвисько "Університет Евін" через велику кількість студентів та інтелектуалів серед в'язнів.

Нагадаємо, що в Ірані не вщухають масові протести, спровоковані смертю дівчини, яка жорстоко затримала поліція. Станом на 10 жовтня загинуло майже людей.