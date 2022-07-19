Путін відправився в Тегеран на зустріч з іранським і турецьким колегами. Це лише другий виїзд за кордон очільника Кремля від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. У столиці Ірану путін також проведе двостороні переговори з Ердоганом.

Чого саме хоче домогтися російський диктатор у Тегерані, і чому це настільки важливо, що президент росії навіть наважився покинути кордони федерації - дивіться далі.

Путін вирушив до Ірану обговорити Сирійське питання - заявляють у Кремлі. Зокрема, боротьбу з терористичними організаціями та гуманітарну ситуацію в регіоні. Саміт у Тегерані відбувається в "астанинському форматі". Його заснували ще в 2017 році. Відтоді зустріч глав Ірану, Туреччини та росії проходить регулярно. Та цього разу Сирія - не єдина тема, яку може порушити путін.

Віталій Портников - політичний оглядач:

Сенс цього візиту - це шантаж. Росія шантажує світ тим, що може застосувати ядерну зброю у своїй війні з Україною. Іранські чиновники починають говорити, що Іран уже має можливість виробництва атомної бомби, для цього потрібно тільки політичне рішення керівництва країни.

Тому ця зустріч очільників Ірану та Росії може стати сигналом для Заходу, мовляв, "з нами потрібно домовлятися" - вважає Портников. Обидві країни мають при цьому свій інтерес. Москва прагне, аби Захід перестав допомагати Україні. Тегеран - щоб США зняли санкції з республіки. Крім того, росія бачить у Ірані союзника щодо постачання зброї у війні проти України - переконані у Білому Домі.

Джейк Салліван - радник президента США з питань нацбезпеки:

Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що уряд Ірану готується передати росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі ударних, у прискореному порядку. Крім того, ми маємо дані, що Іран готується навчити російські сили використовувати ці безпілотники.

У МЗС Ірану цю інформацію спростували. Водночас адміністрація Байдена запевняє: російські посадовці протягом останнього місяця щонайменше двічі відвідували аеродром в Ірані. Саме там чиновникам демонстрували безпілотники, що здатні нести зброю. Білий Дім навіть передав журналістам СНН супутникові фото, на яких видно, що на аеродромі біля літальних апаратів стоїть транспорт російської делегації.

За даними Інституту миру - незалежної федеральної установи у США - великі та середні безпілотники Ірану, ймовірно, здатні перебувати в повітрі до 20 годин і можуть містити складні датчики, бойове обладнання та різноманітну зброю. І це може стати серйозною загрозою для української армії - вважає аналітик Центру військово-морського аналізу США.

Якщо Росія дійсно придбає кілька сотень іранських безпілотників, це створить багато головного болю для українських систем протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби та захисту важливих об'єктів. Дрони здатні вражати далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню, інші системи, які запускають ракети проти росії, склади боєприпасів, засоби управління.

Семюель Бендетт, аналітик Центру військово-морського аналізу США:

В інтерв'ю "Голосу Америки"