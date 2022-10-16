В Україні оголосили у розшук Гіркіна: яка винагорода [ Редагувати ]
В Україні оголосили у розшук колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. Про це повідомляє Головне управління розвідки.
За допомогу в його затриманні обіцяють нагороду у 100 тисяч доларів.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.
Інформацію українські військові просять передавати за номером:
- +380 93 117 5809 - зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
Гіркін є одним із чотирьох підозрюваних у причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Сам екс-ватажок бойовиків свою причетність до авіакатастрофи заперечував. Літак Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року в розпал боїв на Донбасі. На борту було 298 людей. Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.
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