Жінка була на 6-му місяці: від атаки на Київ загинула молода родина [ Редагувати ]
У понеділок, 17 жовтня, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. росія -- країна-терорист!
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