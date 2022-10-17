Міністра оборони України Олексій Резніков заявив про те, що терористичні атаки, що виконують за допомогою дронів-камікадзе, можуть поширитися і становити пряму небезпеку для усіх держав.

За даними української розвідки, ще тиждень тому країна-агресор мала близько 300 дронів-каміказде. При цьому загальний контракт Ірану з росією на 2400 безпілотників.

Якщо не буде жорсткої спільної відповіді, практика терористичних атак з допомогою дронів, які здатні долати сотні кілометрів, може поширитися і становитиме пряму небезпеку усім країнам вільного світу.

Україна очікує більш активного залучення до протидії такому типу загроз навіть тих держав, які досі ухилялися від чіткої підтримки нашої країни.