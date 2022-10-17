Резніков попередив про небезпеку для усіх країн [ Редагувати ]
Міністра оборони України Олексій Резніков заявив про те, що терористичні атаки, що виконують за допомогою дронів-камікадзе, можуть поширитися і становити пряму небезпеку для усіх держав.
За даними української розвідки, ще тиждень тому країна-агресор мала близько 300 дронів-каміказде. При цьому загальний контракт Ірану з росією на 2400 безпілотників.
Якщо не буде жорсткої спільної відповіді, практика терористичних атак з допомогою дронів, які здатні долати сотні кілометрів, може поширитися і становитиме пряму небезпеку усім країнам вільного світу.
Україна очікує більш активного залучення до протидії такому типу загроз навіть тих держав, які досі ухилялися від чіткої підтримки нашої країни.
по темі
Власників зброї закликали не збивати ворожі дрони-камікадзе самостійно
У понеділок, 17 жовтня, з-під завалів багатоповерхівки у Києві дістали тіло четвертого загиблого
В Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасів, які здатні вражати цілі на відстані до 1000 км
У понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, у Хмельницькій області було чутно вибухи
У понеділок, 17 жовтня, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців