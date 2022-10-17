Російська сторона "у принциповому плані підтримує" створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС, однак наразі вважає "демілітаризацію" станції неможливою. Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов.

Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины. Поэтому российские подразделения Росгвардии будут продолжать защищать Запорожскую АЭС.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що демілітаризація ЗАЕС потребує "обговорення на найвищому рівні", і в актуальних умовах вона неможлива. Він також наголосив, що демілітаризація об'єкта не входить до компетенції агентства.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.