В результаті обстрілу російськими військовими на Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.

"Рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС", - йдеться повідомленні.

За даними прес-служби, сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська.

У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів, повідомили в "Енергоатомі".

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС, додали в прес-службі.