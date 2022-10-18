У вівторок вранці, 18 жовтня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднімається стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Спочатку у передмісті Дніпра було чути звуки роботи ППО. Потім у місті пролунав потужний вибух.

Місцеві паблики публікують кадри з місця "прильотів".

У мережі з'явилося відео з густим димом, який, за інформацією очевидців, піднімається після ракетного удару.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у свою чергу, закликав громадян залишатися в укриттях через ракетну загрозу.

Оновлено 8:28. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" у Дніпрі. Він зазначив, що ракети влучили в об'єкти енергетики. Ушкодження серйозні.