У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 18 жовтня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднімається стовп диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Спочатку у передмісті Дніпра було чути звуки роботи ППО. Потім у місті пролунав потужний вибух.
Місцеві паблики публікують кадри з місця "прильотів".
У мережі з'явилося відео з густим димом, який, за інформацією очевидців, піднімається після ракетного удару.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у свою чергу, закликав громадян залишатися в укриттях через ракетну загрозу.
Оновлено 8:28. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" у Дніпрі. Він зазначив, що ракети влучили в об'єкти енергетики. Ушкодження серйозні.
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