У Києві лунають вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Фото: fonar.tv
У вівторок зранку, 18 жовтня, у Києві знову пролунали вибухи.
Вони сталися у Деснянський район.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив попадання по об‘єкт критичної інфраструктури.
Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом.
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