Сили ЗСУ ліквідували півтисячі російських окупантів за день [ Редагувати ]
За минулу добу, 17 жовтня, сили ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни росія втратила майже 66 тисяч своїх військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 5219 (+14) од,
- артилерійських систем - 1622 (+23) од,
- РСЗВ - 372 (+6) од,
- засоби ППО - 188 (+1) од,
- літаків - 268 (+0) од,
- гелікоптерів - 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1276 (+35),
- крилаті ракети - 318 (+2),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3985 (+16) од,
- спеціальна техніка - 144 (+0).
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