У Херсонській області сили ЗСУ збили Су-25 росіян [ Редагувати ]
У Херсонській області бійці Збройних сил України знищили російський штурмовик Су-25. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, ворожого штурмовика було збито у вівторок, 18 жовтня, вранці.
Збило на у Херсонській області Повітряне командування "Південь" Су-25 рашистів.
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