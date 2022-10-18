"У нас критична ситуація": жителів країни закликали готуватися до відключень світла та води [ Редагувати ]
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні. Про це він сказав під час телемарафону.
У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання.
За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.
Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований.
У Житомирі зараз відсутні електрика та вода.
Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.
По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання.
За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії.
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