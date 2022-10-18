Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні. Про це він сказав під час телемарафону.

У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання.

За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований.

У Житомирі зараз відсутні електрика та вода.

Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.

По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання.

За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії.