Атака на Київ 17 жовтня: з-під завалів дістали ще одне тіло [ Редагувати ]
Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вранці 17 жовтня влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.
Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня.
Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття.
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