Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вранці 17 жовтня влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня.

Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття.