Верховна Рада у вівторок, 18 жовтня, збільшила видатки загального фонду державного бюджету на 2023 рік на 386,9 млрд грн. Ці кошти спрямують на потреби національної безпеки та оборони. Відповідний законопроєкт №8126 підтримали 318 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з "Голосу".

Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк").

По напрямкам:

Міноборони - на 365,2 млрд грн;

МВС - на 12,9 млрд грн;

СБУ - на 3,7 млрд грн;

ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн;

УДО - на 600 млн грн;

Служба зовн. розвідки 45 млн грн.

Загалом видатки держбюджету збільшуються з 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн, а граничний обсяг дефіциту - з 1,11 трлн до 1,50 трлн.

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