Рада збільшила видатки бюджету на оборону на 387 мільярдів [ Редагувати ]
Верховна Рада у вівторок, 18 жовтня, збільшила видатки загального фонду державного бюджету на 2023 рік на 386,9 млрд грн. Ці кошти спрямують на потреби національної безпеки та оборони. Відповідний законопроєкт №8126 підтримали 318 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з "Голосу".
Збільшили військові видатки в цьому році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк").
По напрямкам:
- Міноборони - на 365,2 млрд грн;
- МВС - на 12,9 млрд грн;
- СБУ - на 3,7 млрд грн;
- ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;
- Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн;
- УДО - на 600 млн грн;
- Служба зовн. розвідки 45 млн грн.
Загалом видатки держбюджету збільшуються з 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн, а граничний обсяг дефіциту - з 1,11 трлн до 1,50 трлн.
"Подробиці" писали про головні параметри бюджету-2023: яким буде курс долара, мінімальна зарплата та пенсія.
по темі
Генеральний штаб Збройних Сил України опрацьовує різні варіанти відповіді на мобілізацію у росії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов, відповідаючи на запитання, чи планується посилення мобілізації в Україні у відповідь на призов у рф
У росії заблокували сайт українського державного проекту "Хочу жить", який містить детальну інструкцію про те, як російським військовослужбовцям безпечно здатися в полон ЗСУ. Доступ до домену ресурсу заблокований 16 жовтня на вимогу Генпрокуратури рф
Загальна чисельність російських військовослужбовців у складі спільного угруповання військ з Білорусією становитиме трохи менше 9 тисяч осіб
Перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного російсько-білоруського угруповання військ прибули до Білорусі. Чисельність військових не уточнюється. Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ
Reuters: США відправлять Києву боєприпаси та бронеавтомобілі в новому пакеті допомоги на $725 млн За даними джерел агентства, значних нових систем озброєнь, у тому числі систем ППО, у ньому не буде