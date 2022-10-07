Верховна Рада у першому читанні затвердила проект державного бюджету на 2023 рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "За" проголосували 251 депутат.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 194;

"Європейська солідарність" - 0;

"Батьківщина" - 0;

"Платформа за життя та мир" - 17;

"За майбутнє" - 1;

"Голос" - 7;

"Довіра" - 17;

"Відновлення України" - 11;

Позафракційні - 4.

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Железняк написав, що парламент "години дві розглядав правки", однак "нічого не змінилося.

У залі вдалося збити правку про збільшення фінансування "Марафону" на 1,4 млрд, також збили правку №230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю), №277 (додаткові права КМУ). Всі інші правки залишились як у рішенні Комітету і на добру волю Уряду.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обурився, що частина народних депутатів займається "популізмом".

Депутати на голубому оці вимагають одночасно десятки мільярдів на бізнес, сотні мільярдів на соціалку, десятки - на культуру. Чи знають вони, що в країні війна? Чи знають, що 50% того, що нам треба витратити, ми позичаємо?

Чи пропонують вони джерела компенсації їх побажань? Ні, не пропонують! І, так, все добре розуміють.

Розгляд головного фінансового документа в другому читанні планується вже у жовтні.

"Подробиці" писали про головні параметри бюджету-2023: яким буде курс долара, мінімальна зарплата та пенсія.