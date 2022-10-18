Житловий фонд в неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"російські війська продовжать свій терор і удари по об’єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону", - заявив Шмигаль.

За його словами, наразі Україна накопичує ресурси та формує резерви. Житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Також вдалося накопичити в підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу.

"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - додав прем’єр-міністр.