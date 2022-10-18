Україна в тилу майже на 100% готова до опалювального сезону - Шмигаль [ Редагувати ]
Житловий фонд в неприфронтових громадах України готовий до опалювального сезону майже на 100%.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"російські війська продовжать свій терор і удари по об’єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону", - заявив Шмигаль.
За його словами, наразі Україна накопичує ресурси та формує резерви. Житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Також вдалося накопичити в підземних сховищах 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу.
"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - додав прем’єр-міністр.
по темі
Цього року через війну особливу увагу приділяють не лише багатодітним родинам, але й внутрішньопереміщеним особам. Їм лишають пам'ятки та перевіряють стан печей у будинках.
Нещодавно влада анонсувала, що українців попереду чекає найважча зима за часи незалежності нашої держави
Українцям прогнозують важку зиму 2022. Через війну та постійні ракетні удари окупантів втрат зазнав енергетичний сектор
Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає російська федерація
Офіційний Київ офіційно звернеться до Ізраїлю 18 жовтня з проханням поставити системи протиповітряної оборони для відбиття російської агресії. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба