КНДР активізувала навчання на узбережжі Японського моря [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Збройні сили Північної Кореї сьогодні, 18 жовтня, зробили масовані артилерійські стрілянини на узбережжі Жовтого та Японського морів.
КНДР випустила близько 100 снарядів у море біля свого західного узбережжя близько 22:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) та ще 150 пострілів біля свого східного узбережжя.
Остання військова активність Північної Кореї розпочалася після того, як у понеділок південнокорейські війська розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, покликані підвищити їхню здатність реагувати на ядерні та ракетні загрози КНДР.
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