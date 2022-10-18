Навчання на узбережжі Японського моря Джерело: Слово і Діло

Збройні сили Північної Кореї сьогодні, 18 жовтня, зробили масовані артилерійські стрілянини на узбережжі Жовтого та Японського морів.

КНДР випустила близько 100 снарядів у море біля свого західного узбережжя близько 22:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) та ще 150 пострілів біля свого східного узбережжя.

Остання військова активність Північної Кореї розпочалася після того, як у понеділок південнокорейські війська розпочали свої щорічні оборонні навчання Хогук, покликані підвищити їхню здатність реагувати на ядерні та ракетні загрози КНДР.