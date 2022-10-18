Житомир частково відновив електропостачання [ Редагувати ]
Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання.
Про це повідомляє в Facebook мер Сергій Сухомлін.
"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи продовжуються. Електрики працюватимуть і вночі. Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять все від них залежне", - зазначив він.
У той же час з електротранспортом все набагато складніше, оскільки запуск підстанцій дасть велике навантаження на мережу. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі, але не слід розраховувати на те, що транспорт запрацює вже вранці. У місті виведуть на маршрути більше комунальних автобусів.
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