Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До неї увійшли зимова форма для ЗСУ, намети, генератори, броньовані ремонтно-евакуаційні автомобілі, патрони до вогнепальної зброї та мостові системи. Про це повідомляє уряд ФРН.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшли:

5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

7 важких та середніх мостових систем;

167 тисяч патронів до вогнепальної зброї;

195 генераторів;

200 наметів;

240 тисяч зимових шапок;

80 тисяч зимових штанів;

116 тисяч зимових курток.

На сайті уряду ФРН повідомляється, що до постачання Україні готуються дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом і 10 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом.;

8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.