Німеччина передала Україні зимову форму, намети, мостові системи та набої [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До неї увійшли зимова форма для ЗСУ, намети, генератори, броньовані ремонтно-евакуаційні автомобілі, патрони до вогнепальної зброї та мостові системи. Про це повідомляє уряд ФРН.
До нового пакету допомоги від Німеччини увійшли:
- 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
- 7 важких та середніх мостових систем;
- 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї;
- 195 генераторів;
- 200 наметів;
- 240 тисяч зимових шапок;
- 80 тисяч зимових штанів;
- 116 тисяч зимових курток.
На сайті уряду ФРН повідомляється, що до постачання Україні готуються дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом і 10 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом.;
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