Німеччина пообіцяла передати Україні 100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою". Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє CNN.

Глава Міноборони ФРН під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військових оголосила про додаткові поставки зброї для України, включаючи систему протиповітряної оборони IRIS-T і 100 танків із Греції та Словаччини.

На сайті уряду ФРН повідомляється, що на черзі до поставки в Україну:

4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T

2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом;

4 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом;

50 бронеавтомобілів Dingo;

13 мостових систем;

90 великовантажних причепів;

"зимовий пакет" (термоодяг, генераторні установки, намети та продуктові пайки).

Нагадаємо, що Чехія схвалила постачання Україні важкої зброї.