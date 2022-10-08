Німеччина пообіцяла Україні 100 танків [ Редагувати ]
Німеччина пообіцяла передати Україні 100 танків радянського виробництва, які будуть поставлені з Греції та Словаччини за "круговою схемою". Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє CNN.
Глава Міноборони ФРН під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військових оголосила про додаткові поставки зброї для України, включаючи систему протиповітряної оборони IRIS-T і 100 танків із Греції та Словаччини.
На сайті уряду ФРН повідомляється, що на черзі до поставки в Україну:
- 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T
- 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом;
- 4 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом;
- 50 бронеавтомобілів Dingo;
- 13 мостових систем;
- 90 великовантажних причепів;
- "зимовий пакет" (термоодяг, генераторні установки, намети та продуктові пайки).
Нагадаємо, що Чехія схвалила постачання Україні важкої зброї.
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