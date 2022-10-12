Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000 [ Редагувати ]
Міністерство оборони Німеччини на позачерговій зустрічі НАТО у форматі Рамштайн виділило Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II та самохідні артилерійські установки PzH 2000. Про це повідомило Міноборони Німеччини.
Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARS II.
На сайті уряду ФРН повідомляється, що до постачання Україні готуються:
- 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом;
- 10 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом;
На черзі до поставок в Україну:
- 16 САУ Zuzana;
- 130 опалювальних систем;
- 36 медичних автомобілів.
8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини. У цей же пакет військової допомоги увійде 100 тис. комплектів зимової форми для ЗСУ.
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