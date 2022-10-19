Ракетний обстріл Вінницької області: що відомо [ Редагувати ]
Фото: glavcom.ua
У середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницькій області. Про це повідомляється у Telegram голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.
Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом! Працюють військові!
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