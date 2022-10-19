Президент росії путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України [ Редагувати ]
Фото: Associated Press
Президент росії володимир путін під час засідання Ради безпеки рф оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан.
Про це повідомляє ТАСС.
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