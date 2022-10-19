Окупанти вдарили по енергетичним об’єктам у Вінницькій області [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv.ua
У середу, 19 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги по Україні зафіксовано "приліт" у Вінницькій області. Про це повідомляє Вінницька ОВА.
Так, повідомляється про те, що окупанти вдарили ракетою по енергетичним об’єктам, рятувальники на місці.
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