У середу, 19 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги по Україні зафіксовано "приліт" у Вінницькій області. Про це повідомляє Вінницька ОВА.

Так, повідомляється про те, що окупанти вдарили ракетою по енергетичним об’єктам, рятувальники на місці.