Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде у відставку зі своєї посади. Про це вона оголосила у четвер, пише The Guardian.

Виступаючи біля Даунінг-стріт, вона сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

В присутності десятків репортерів вона сказала, що прийшла на посаду в період "великої економічної та міжнародної нестабільності".

Я визнаю... враховуючи ситуацію, що я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія.

Ліз Трасс сказала, що 20 жовтня вона зустрілася з головою Комітету 1922 року сером Гремом Брейді.

Вони погодилися, що наступного тижня відбудуться вибори керівництва, додавши, що вона залишатиметься прем'єр-міністром, доки не буде обраний наступник.

За п'ять тижнів Трасс втратила двох головних міністрів, підтримку парламентської фракції та електорату. Її рейтинг ледве дотягує до 15% - це нижче, ніж будь-який з британських прем'єрів у сучасній історії. Гірше того, її план реформ у дусі брекзиту не знайшов розуміння на ринках, що поставило під загрозу фінансову стабільність, пенсійну систему та економіку загалом.