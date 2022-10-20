Ліз Трасс оголосила про відставку [ Редагувати ]
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде у відставку зі своєї посади. Про це вона оголосила у четвер, пише The Guardian.
Виступаючи біля Даунінг-стріт, вона сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.
В присутності десятків репортерів вона сказала, що прийшла на посаду в період "великої економічної та міжнародної нестабільності".
Я визнаю... враховуючи ситуацію, що я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія.
Ліз Трасс сказала, що 20 жовтня вона зустрілася з головою Комітету 1922 року сером Гремом Брейді.
Вони погодилися, що наступного тижня відбудуться вибори керівництва, додавши, що вона залишатиметься прем'єр-міністром, доки не буде обраний наступник.
За п'ять тижнів Трасс втратила двох головних міністрів, підтримку парламентської фракції та електорату. Її рейтинг ледве дотягує до 15% - це нижче, ніж будь-який з британських прем'єрів у сучасній історії. Гірше того, її план реформ у дусі брекзиту не знайшов розуміння на ринках, що поставило під загрозу фінансову стабільність, пенсійну систему та економіку загалом.
по темі
Заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) не можна порівнювати з заявками Швеції та Фінляндії, які найближчим часом можуть стати членами оборонного союзу
Але Держдеп не обмежиться лише словами. Планують санкції - і проти росії і проти Ірану, який поставляє москві дрони; а ще - так звані "вторинні санкції".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що останні події в росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму"
Відповідний заклик 15 жовтня оприлюднило міністерство закордонних справ КНР
Як все відбувається на полігоні? І як оцінюють старання українців британські інструктори -- розповість наша спеціальна кореспондентка у Лондоні - Світлана Чернецька.